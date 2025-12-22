Incendio consume vivienda improvisada

Un incendio consumió por completo una vivienda improvisada, construida principalmente con nylon y materiales ligeros, ubicada a un costado de la carretera con dirección a Villaflores, en el municipio de Ocozocoautla, metros después del acceso al IMSS.

De acuerdo con los primeros reportes, en la zona habitan personas de manera irregular, quienes presuntamente realizan quemas de llantas y otros desechos, actividad que podría haber originado el siniestro.

El fuego se propagó rápidamente debido a las características de la construcción, generando alarma entre automovilistas y habitantes cercanos.

Controlan el fuego

Tras el reporte a los números de emergencia, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, así como policías municipales y estatales, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas.

Con lo anterior evitaron que el incendio se extendiera a otras viviendas improvisadas o alcanzara la vegetación cercana.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, aunque la vivienda quedó completamente destruida.

Las autoridades informaron que se mantendrá vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes y exhortaron a la población a evitar quemas que representen un riesgo para la seguridad.