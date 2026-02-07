Incendio daña centro de rescate animal

Un intenso incendio forestal afectó parcialmente las instalaciones del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Comaffas), las llamas favorecidas por la vegetación seca y las rachas intensas de vientos intensificó la propagación hasta la propiedad y puso en riesgo a trabajadores y animales.

A través de redes sociales el centro reveló que tras una acción rápida, los mamíferos, aves, reptiles y cocodrilianos albergados en este punto no sufrieron daño, aunque permanecerán bajo observación por la exposición al humo.

El fuego causó daños significativos, consumió una parte importante de la vegetación natural de la propiedad y destruyó por completo la bodega donde se almacenaban materiales, equipos y el bioterio.

Ante esta emergencia, el centro, un proyecto familiar y de iniciativa privada sin vínculos gubernamentales, solicitó el apoyo de la sociedad para recaudar un aproximado de 10 mil pesos destinados a la construcción de una nueva bodega.

Venta con causa

Para ello, han promovido la venta de playeras y sudaderas deportivas con un estampado de las tres especies de cocodrilianos mexicanos, a un precio de 400 pesos mas gastos de envío.

Las tallas disponibles son chica, mediana, grande y extra grande, para dama y caballero. Los pedidos pueden realizarse a partir del 13 de febrero vía mensaje privado en sus redes sociales: Comaffas AC o al teléfono 961 607 050.

El centro de rescate durante años se ha dedicado a la conservación y cuidado de la fauna silvestre, además de llevar a cabo actividades de educación ambiental en comunidades locales, promoviendo la coexistencia sostenible con estas especies.

“Cada apoyo nos motiva a seguir en nuestro compromiso de conservación”, expresaron. Agradecen las contribuciones y piden compartir la información.

para ayudar

Titular: Jerónimo Domínguez Laso

Banamex CLABE: 002100701409796769

Teléfono: 961 607 0501