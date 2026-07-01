Incendio daña vivienda en colonia Maya Lacanhá

Durante el día de ayer, un incendio registrado en una vivienda de la colonia Maya Lacanhá movilizó a elementos de Protección Civil del municipio de Palenque quienes lograron controlar la emergencia y evitar que el fuego se extendiera a casas vecinas.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se originaron en la cocina del inmueble por causas que aún no han sido determinadas.

Rápida intervención

En cuestión de minutos, el fuego alcanzó parte del techo de lámina, lo que provocó preocupación entre los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, los brigadistas iniciaron rápidamente las labores de combate al incendio y, tras varios minutos de un fuerte trabajo, consiguieron extinguir las voraces llamaradas antes de que ocasionaran mayores afectaciones.

Como resultado del siniestro, la vivienda presentó daños materiales en la cocina y en una sección de la techumbre. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Inspección

Una vez controlada la emergencia, el personal de Protección Civil realizó una inspección para descartar riesgos de una posible reactivación del fuego y emitió recomendaciones a los habitantes del inmueble.