Incendio de caja de tráiler por cortocircuito

El incendio de una caja seca sobre el libramiento Sur de Tapachula, a la altura de una gasolinera, provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia que lograron controlar el siniestro e iniciaron las investigaciones necesarias.

Se indicó que se encontraba vacía al momento del incidente y no estaba pegada al tráiler, presumiéndose que fue debido a un cortocircuito en el área del sistema de enfriamiento que ocasionó el incendio.

Sofocan fuego

Las llamas se propagaron con rapidez, por lo que el personal de la gasolinera al percatarse dio aviso al número de emergencias 9-1-1 acudiendo personal de Protección Civil (PC) y del Cuerpo de Bomberos.

Los “tragahumo” sofocaron el fuego, el cual prácticamente abarcó toda la caja seca, dejando considerables daños materiales.

Mientras estos llevaban a cabo las labores para controlar el siniestro, elementos de las policías estatal y municipal acordonaron la zona ante el riesgo que representaba.

Las autoridades competentes se encargaron de proceder a iniciar las investigaciones para determinar las causas reales que provocaron el inicio del fuego que rápidamente se diseminó.

Por estos hechos no se reportan a personas lesionadas ni daños a terceros, siendo trasladada la unidad con grúas hacia un corralón oficial.