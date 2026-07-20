Incendio de cocina moviliza a bomberos

El incendio de una cocina durante el fin de semana en el municipio de Comitán, movilizó a ambulancias y vehículos de ataque rápido del Sistema de Protección Civil Municipal para controlar el siniestro que dejó solo pérdidas materiales.

Fue en el barrio La Merced, ubicado al norte oriente de la ciudad, en donde se registró la deflagración aproximadamente a las 17:30 horas.

El siniestro se inició en la parte trasera de la vivienda, en una cocina hecha de madera y lámina, por lo que el fuego se expandió hasta un árbol cercano que se encontraba en un lote baldío, provocando que las llamas se intensificaran y fuera imposible controlarlas.

Los alarmados vecinos usaron cubetas de agua para sofocar el intenso incendio; en tanto, otros solicitaron apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó al Sistema de Protección Civil con unidades de ataque rápido, camiones tipo pipas y ambulancias.

Los “tragahumo” lograron controlar el siniestro que dejó solo considerables daños materiales, sin reporte de personas lesionadas, evitando que el fuego se expandiera a otras casas aledañas.