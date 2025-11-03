Incendio de negocio moviliza a bomberos

El incendio de un negocio de ventas de tlayudas en Comitán movilizó a bomberos, paramédicos y policías en la tarde del domingo para sofocar el fuego que dejó únicamente daños materiales y sin reporte de lesionados.

Fue cerca de las 13:35 horas que se registró el incidente sobre la 7.ª avenida Poniente, entre la calle Jiménez y Reforma de la colonia Miguel Alemán.

Alertan al 911

Fueron los propietarios del comercio de venta de tlayudas oaxaqueñas que alertaron al número de emergencias 911, acerca del incendio de un asador y la campana, presuntamente originado por la acumulación de grasa.

Este hecho hizo que de inmediato se presentaran los bomberos y paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal con ambulancias, unidades de ataque rápido y camiones tipo pipa para el abastecimiento de agua, atendiendo rápidamente el llamado de urgencia.

Al llegar controlaron la deflagración y de igual manera evitaron el peligro de descarga de un cable de la red de energía eléctrica que se encontraba sobre la vía pública, lo que dejó solamente pérdidas materiales considerables, sin reporte de víctimas mortales.

La vía de comunicación se mantuvo cerrada durante unos minutos, en lo que se enfriaba la zona y se realizaban las labores necesarias.