Incendio de vivienda moviliza a bomberos

El incendio de una vivienda en el municipio de Comitán movilizó a los bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal en la última hora de la noche del sábado, para lograr sofocarlo y evitar que se propagara hacia otros domicilios. El incidente solo dejó daños materiales.

Fue aproximadamente a las 23:00 horas que se reportó el siniestro sobre la 6.ª calle Norte, entre 14.ª y 15.ª avenida Poniente, en el barrio de La Cueva.

Alertan al 911

Fueron vecinos quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911 cuando observaron una intensa humareda y sintieron un olor a quemado, el cual provenía de una casa.

En un inicio los pobladores intentaron sofocar el fuego con cubetas con agua, sin embargo, fue necesaria la inmediata movilización de los “tragahumos” con unidades de ataque rápido y camiones tipo pipa.

Esto evitó que las voraces llamas se extendieran a más inmuebles. El siniestro dejó solamente daños en un cuarto de una casa habitación, trascendiendo que un posible cortocircuito pudo provocarlo.

En la deflagración no se reportaron personas lesionadas, ni intoxicadas, así que al final elementos del Sistema de Protección Civil Municipal hicieron el recuento de las afectaciones materiales y enfriaron la zona para evitar una reignición.