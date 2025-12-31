Incendio deja a anciano sin su único patrimonio

Un voraz incendio estructural registrado en la colonia San Martín, al norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, dejó como saldo a un adulto mayor sin hogar luego de que las llamas consumieran por completo la humilde casa que representaba su único patrimonio.

El siniestro ocurrió frente a la terminal de transporte de corto recorrido de la zona norte, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de que el fuego se propagaba rápidamente al interior del inmueble.

En cuestión de minutos, el lugar fue envuelto por el humo y las llamas, generando momentos de tensión entre los habitantes del sector.

Brindan ayuda

Elementos de la Estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, adscritos al Instituto de Bomberos del Estado, acudieron de inmediato y desplegaron maniobras de ataque directo para controlar el siniestro.

Después de varios minutos de labores intensas, lograron sofocar el fuego y evitar que se extendiera a las viviendas contiguas.

Durante el incidente el propietario del domicilio, una persona de la tercera edad identificada como Pedro Pablo “N” (60 años), resultó con lesiones.

Presentaba una posible fractura en tibia y peroné de miembro inferior derecho y quemadura de primer grado en el dorso de la mano derecha, por lo que fue atendido en el lugar por personal capacitado mediante protocolos de atención médica, por lo cual fue traslado a un hospital.

No se reportaron más personas lesionadas, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Las autoridades acordonaron el área para descartar riesgos adicionales, mientras se realizaban labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio; sin embargo, se informó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Llamado

La casa-habitación estaba construida con madera, techo de lamina y tenía aproximadamente seis metros de largo por tres de ancho.

Vecinos del lugar lamentaron lo ocurrido y señalaron que el adulto mayor perdió todas sus pertenencias, por lo que hicieron un llamado a la solidaridad para brindarle apoyo en este difícil momento.