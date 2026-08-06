Incendio deja pérdidas en una vivienda

Una mujer hospitalizada, daños materiales a causa del fuego y una fuerte movilización de corporaciones, fue el saldo de un incendio en el interior de una vivienda suscitado la tarde del martes al norte del municipio de Cintalapa. Según los primeros informes señalaban un desperfecto en la red eléctrica.

Trascendió que minutos después de las 15:00 horas, corporaciones de auxilio del municipio recibieron el reporte mediante el número de emergencias 9-1-1 sobre un posible conato de incendio en una casa, la cual estaba ubicada en la colonia Unión Ejidal, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar del incidente, confirmando minutos más tarde el lamentable hecho.

Los “tragahumo” al rescate

El Heroico Cuerpo de Bomberos ingresó a la casa habitación para sofocar las llamas que provenían de un cuarto en el cual ya hermanaba una columna espesa de humo, observando también algunos muebles ya tenían afectaciones por la acción del voraz siniestro.

Finalmente, la situación quedó bajo control por la intervención de los “tragahumo”; sin embargo, una de las habitantes, una mujer de la tercera edad, ante la impresión sufrió crisis nerviosa que le provocó inestabilidad, por lo que personal de Protección Civil (PC) la trasladó al centro médico de la localidad.