Incendio dejó sin nada a mujeres; piden ayuda

La vivienda y las propiedades de una familia sostenida por mujeres se quemaron por completo, pero además el domicilio presenta daños estructurales, por lo que se quedaron sin cosas y sin casa.

Las mujeres habitantes de la colonia Las Torres, al oriente de la capital del estado, se quedaron sin nada. Les falta todo.

No tiene dinero, ropa, utensilios, cama. Literalmente nada, por ello apelan a la solidaridad de los habitantes de Chiapas para poder encontrar alguna solución a sus múltiples necesidades.

Contacto

De momento abrieron una cuenta a la cual la sociedad puede solidarizarse con alguna ayuda o comunicarse de forma directa. La cuenta es: 002100905408601567, a nombre de Jaselly Reyes o al teléfono: 961-181-8799.

La familia está integrada por la mayor de las mujeres, doña Rita, además de dos de sus hijas, que no tienen ropa ni pertenencias mínimas.

Sobre el incidente, doña Rita contó que salió de su casa a trabajar cuando un cortocircuito que habría ocurrido cerca del refrigerador generó una explosión. Todo estalló; sus hijas, que estaban en la casa, apenas alcanzaron a salir corriendo.

Ni vecinos con cubetas de agua, ni los servicios de emergencia pudieron hacer nada. La vivienda se quemó por completo, incluyendo una máquina de costura que doña Rita utilizaba también para hacer trabajos ajenos.

Daños estructurales

Por si fuera poco, la vivienda al final del día fue observada por Protección Civil (PC), con daños estructurales, por lo que de momento no es posible habitarla.

Las mujeres hicieron un llamado a la sociedad civil, así como a las autoridades y actores políticos, para que pudiesen realizar algún donativo, ofrecer ayuda en especie o en la manera que fuera, toda vez que lo han perdido todo.

Para ayudar

Pueden donar a la cuenta: 002100905408601567, a nombre de Jaselly Reyes López, o al teléfono: 961-181-8799