Incendio en el barrio Cuxtitali por cortocircuito

En el tradicional barrio Cuxtitali, localizado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se dio un incendio que consumió parte de una casa y dejó como saldo personas con crisis nerviosa, así como daños materiales valuados en miles de pesos.

Falla eléctrica

El siniestro se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Ejército Nacional número 123, cuando —según los reportes preliminares— una variación en el suministro eléctrico provocó un cortocircuito que alcanzó una lámpara y posteriormente una cama, iniciando el fuego en la tercera planta del inmueble.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio junto con personal de Protección Civil y agentes de seguridad —tras recibir el reporte en los números de emergencia— para sofocar las llamas y evitar su propagación a los domicilios contiguos.

Después de varios minutos de labores, los “tragahumo” confirmaron que el incendio había sido totalmente extinguido, aunque las llamas consumieron muebles, ropa, electrodomésticos y diversos enseres domésticos. El humo también afectó parcialmente otras áreas del edificio.

Solo crisis

Paramédicos del Instituto de Bomberos atendieron a los habitantes del inmueble, quienes presentaban crisis nerviosa a causa del siniestro. Ninguno requirió traslado hospitalario, por lo cual solo fueron estabilizados en el lugar de los hechos.

Autoridades locales hicieron un llamado a la población a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus inmuebles, a fin de prevenir tragedias similares provocadas por fallas en el voltaje o conexiones defectuosas.