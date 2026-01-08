Incendio en habitación moviliza a los bomberos

El incendio en un domicilio originó la intensa movilización de cuerpos de ataque rápido en la calle Eliseo Mellanes, esquina con Fernando Castañón en la colonia Infonavit Los Laguitos, al norte poniente de la capital.

El reporte fue recibido cerca del mediodía a través de los números de emergencia, lo que generó la inmediata reacción de los cuerpos de auxilio.

Humareda

Al arribar al sitio, confirmaron el siniestro y detectaron a una mujer con crisis nerviosa, por lo que se solicitó apoyo médico.

De acuerdo con versiones recabadas, la propietaria del inmueble se percató que del segundo piso comenzaba a salir humo.

Al subir para verificar, observó que varias de sus pertenencias ya se encontraban en llamas, por lo que salió para pedir ayuda.

Elementos de ataque rápido del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con personal de Protección Civil (PC) del Estado, realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego.

Control de situación

Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar el siniestro y evitar que se propagara a otras áreas de la vivienda o a domicilios cercanos.

Los paramédicos procedieron a atender a la afectada, quien presentaba una crisis nerviosa. Luego de ser valorada y estabilizada en el lugar, no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Estatal Preventiva (GEP) y de la Policía Municipal (PM), quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron apoyo para resguardar la zona.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el incendio. No obstante, los cuerpos de emergencia emitieron recomendaciones preventivas a la propietaria del inmueble para evitar este tipo de incidentes.