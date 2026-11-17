Tres locales comerciales en el centro de Tapachula fueron consumidos por un incendio la noche de este domingo, por lo que se movilizaron los cuerpos de emergencia y de seguridad, sin que se reporten personas lesionadas.

El siniestro abarcó un negocio dedicado a la venta de aceites para vehículos y dos de artículos electrodomésticos, dejando daños materiales de muy alta consideración.

Los espacios afectados se encuentran ubicados sobre la avenida Central Norte, entre 5a. y 7a. calle Poniente.

Ante el reporte del siniestro acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, de organismos de auxilio y corporaciones policiacas estatales y municipales que acordonaron toda la zona mientras se realizaban lo trabajos para controlar el fuego.

Se dijo que pudo haber sido un cortocircuito lo que provocó el incendio que se expandió rápidamente en los locales comerciales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas reales del siniestro.