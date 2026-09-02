Incendio en vivienda deja a joven quemado

Un joven resultó con quemaduras de primero y segundo grado luego de quedar involucrado en un incendio registrado al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento La Emperatriz, en el municipio de Villaflores.

El siniestro ocurrió cuando, por causas que aún son investigadas, las llamas comenzaron a extenderse dentro del inmueble.

De manera preliminar, se señaló que una posible fuga de gas habría provocado el fuego, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades mediante las pesquisas.

Sofocan llamas

La emergencia fue reportada a los cuerpos de auxilio, por lo que elementos del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) Frailesca se movilizaron hasta el domicilio y trabajaron en coordinación con personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal.

Los equipos de emergencia ingresaron al inmueble para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras áreas de la vivienda o se propagara hacia construcciones cercanas.

Durante las labores de atención, los socorristas localizaron a un joven identificado como Fabián “N” (25 años), quien había resultado afectado. Presentaba quemaduras de primero y segundo grado, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Una vez que la situación quedó bajo control, paramédicos del Cuerpo de Bomberos determinaron que era necesario trasladarlo a un centro médico para una valoración más detallada.

El individuo fue llevado al hospital Bicentenario, donde quedó bajo observación.

Tras sofocar completamente el siniestro, los cuerpos de emergencia llevaron a cabo una inspección para descartar riesgos y verificar que no existiera posibilidad de que las llamas se reavivaran.

Hasta el momento, la posible fuga de gas permanece como una de las hipótesis sobre el origen del incendio; sin embargo, aún se determinará si hubo otros factores involucrados.