Incendio en vivienda moviliza a los bomberos

Cuerpos de emergencia controlaron un incendio en una vivienda en la colonia Las Hortensias Uno, en el municipio de Huixtla.

Fueron vecinos del lugar que al percatarse que de una ventana salía una densa columna de humo, dieron aviso a las autoridades que acudieron al lugar.

Fueron elementos de Protección Civil quienes realizaron las acciones para sofocar el incendio, evitando que se propagara hacia toda la casa y otras viviendas vecinas.

Vecinos empáticos

Por ese motivo, la familia propietaria del inmueble, que en ese momento no se encontraba en el lugar, pero acudieron rápidamente, reportó solamente daños menores, sin que haya personas lesionadas.

Los vecinos ayudaron a que el incendio no se esparciera y para que fuera controlado por completo.

Recomendaciones

Se presume que fue un cortocircuito lo que provocó el inicio del fuego en una habitación, por lo que recomendaron que se realicen verificaciones constantes de los sistemas eléctricos para evitar percances y los daños en los domicilios.