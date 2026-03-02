Incendio en vivienda moviliza a los bomberos

El incendio de una vivienda la mañana del domingo provocó la movilización de Bomberos de Protección Civil Municipal de Comitán, para sofocar la conflagración que dejó cuantiosos daños materiales, donde además llegaron policías y agentes de Vialidad.

Fue en la 5a. calle Norte con 2a. avenida Oriente, barrio El Cenicero, donde ocurrió el siniestro alrededor de las 11:00 horas.

Inició en la cocina

De acuerdo a testigos, el fuego dio inicio en la cocina de la vivienda, lo que alertó a sus habitantes y con ayuda de vecinos con cubetas de agua intentaron controlar el incendio.

Las personas desalojaron muebles y un tanque de gas para evitar que el fuego se propagara a otras habitaciones; asimismo, tras el aviso al número de emergencia 911, se movilizaron los bomberos del Sistema de Protección Civil Municipal, quienes controlaron y sofocaron el siniestro.

El incidente solamente dejó daños materiales y crisis nerviosas en una persona adulta, pero gracias al apoyo de vecinos y de los bomberos no hubo lesionados.