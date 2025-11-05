Incendio moviliza a bomberos y policías

Durante la mañana del martes un incendio de considerable intensidad consumió parte de la fábrica de chocolates Cacao Nativa, ubicada en la calle Wenceslao Domínguez, en el barrio Santa Cecilia de San Cristóbal de Las Casas.

El siniestro provocó alarma entre vecinos y comerciantes, además de una amplia respuesta de los cuerpos de emergencia municipales.

Siniestro

De acuerdo con los reportes preliminares, las llamas comenzaron en el área de producción y se extendieron rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables dentro del inmueble.

En cuestión de minutos, el fuego alcanzó gran parte de la estructura, generando una columna de humo visible desde distintas zonas de la ciudad.

Elementos del Centro Municipal de Protección Civil y Bomberos (CMProcYB) arribaron al sitio para iniciar las labores de sofocación, apoyados por personal de seguridad vial que acordonó la zona y desvió el tránsito para facilitar el paso de las unidades.

Después de varios minutos de maniobras, las llamas lograron ser controladas y confinadas para evitar su propagación hacia viviendas y comercios aledaños.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las autoridades señalaron que los daños materiales eran significativos. Procedieron al enfriamiento de la zona afectada, una superficie aproximada de 5 por 3 metros de una estructura de madera y lámina.

Técnicos especializados continuarán las evaluaciones para determinar la magnitud de las pérdidas.

Las causas que originaron el siniestro todavía se investigan. La zona permanecía asegurada por personal de emergencia, mientras se llevaban a cabo los peritajes correspondientes.