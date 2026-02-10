Incendio moviliza a bomberos

La acumulación de grasa en una freidora causó un incendio al interior de la cocina del restaurante Marietas, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, hecho que generó alarma entre trabajadores, comensales y transeúntes de la zona.

El fuego se originó cuando la grasa acumulada en el equipo de cocina alcanzó altas temperaturas, lo que provocó la aparición de llamas que rápidamente fueron detectadas por el personal del negocio.

De inmediato, los trabajadores activaron los protocolos internos de seguridad y lograron controlar la situación de manera inicial, evitando que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

Minutos después, elementos del Instituto de Bomberos arribaron para realizar una inspección preventiva.

Los "tragahumo" efectuaron labores de enfriamiento y eliminación de puntos calientes en la freidora y áreas cercanas, con el objetivo de descartar cualquier riesgo de reactivación del incendio.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por humo. Los daños registrados fueron únicamente materiales y se concentraron en algunos equipos de cocina, por lo que el inmueble no presentó afectaciones en la estructura.

Autoridades exhortaron a propietarios de restaurantes y comercios a realizar mantenimiento constante de sus equipos, especialmente freidoras y sistemas de gas, para prevenir este tipo de incidentes.