Incendio reduce a cenizas una casa

Reducida a cenizas fue como terminó una vivienda construida con materiales ligeros, luego de registrarse un incendio en la comunidad de Zacualpa de Ecatepec, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

La emergencia movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal, quienes acudieron para atender el reporte.

Al arribar al lugar, los equipos de auxilio encontraron que las llamas habían consumido prácticamente toda la estructura, hecha de madera y láminas, por lo que las pérdidas materiales fueron totales.

Debido a las características de la construcción, el fuego avanzó sobre el inmueble hasta dejarlo inhabitable.

Labores de contención

Personal operativo de la Estación de Bomberos participó en las labores para controlar la situación y evitar que persistieran condiciones de riesgo en el área afectada.

Una vez sofocado el siniestro, los elementos efectuaron trabajos de enfriamiento y remoción de escombros. También inspeccionaron el sitio para descartar la presencia de puntos calientes que pudieran reactivar las llamas o representar un peligro para los habitantes de la comunidad.

Aunque el siniestro ocasionó la pérdida completa de la casa, las autoridades no reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, tampoco se proporcionaron mayores detalles sobre las causas que originaron el fuego ni sobre la identidad de los propietarios.

Ante este tipo de incidentes, las corporaciones de emergencia hicieron la recomendación a la población de mantener medidas preventivas en sus hogares, revisar las instalaciones eléctricas y evitar prácticas que puedan provocar incendios.

Lo anterior, especialmente en viviendas edificadas con materiales inflamables.