Incendio reduce a cenizas vehículo en libramiento

Como pérdida total terminó un vehículo particular al incendiarse sobre el libramiento Norte, a la altura del mirador Los Amorosos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

La hora del reporte: 17:55. De inmediato, tras el informe de la conflagración, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el carril de oriente a poniente de la vía rápida capitalina.

Ya en el lugar, se informó que un sujeto a bordo de un automóvil particular se desplazaba sobre la zona. Sin embargo, un presunto cortocircuito provocó una densa humareda que comenzó a brotar del motor.

Sin mucho por hacer por parte del propietario del vehículo, en cuestión de segundos enormes llamas envolvieron toda la carrocería, dejando una escena de fuego en frente al amoroso mirador de Tuxtla.

No obstante, al no haber personal de ataque rápido disponible, el fuego consumió toda la carrocería.

Agentes viales puntualizaron que por fortuna no había personas lesionadas en el sitio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y fue remitida al corralón para liberar finalmente la vialidad en la vía rápida, dejando solo el esqueleto metálico en tono cenizo.