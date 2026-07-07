Incendios dañan una palapa y restaurante

Dos incendios, un restaurante en Tapachula y una palapa en Puerto Madero, fueron controlados por elementos de Protección Civil, aunque dejaron daños materiales de alta consideración, aunque sin heridos.

De acuerdo con los reportes, un cortocircuito provocó el siniestro en el negocio denominado Dany que está ubicado sobre la 7.ª avenida Sur, cercano a la plaza Galerías, localizado al sur de la ciudad.

Vecinos del lugar apoyaron con cubetas de agua para sofocar las llamas y evitaron que el fuego se propagara, además de solicitar la presencia de los servicios de emergencia, que al llegar procedieron a controlar totalmente el fuego y evitar que este tocara otras viviendas.

Otro siniestro

Por otra parte, en la playa de San Benito en Puerto Madero, a la altura de la ventana 02, un incendio terminó con una palapa derivado de un cortocircuito que inició en la zona donde se encontraba el refrigerador.

El organismo informó que la propietaria no se encontraba en el sitio, pero aun así se procedió al enfriamiento del sitio para evitar que las llamas se reanimaran y propagaran hacia otras.

En ambos casos se consideró que se trató de cortocircuitos en las instalaciones eléctricas, así que recomendaron a los propietarios que verifiquen con la finalidad de prevenir siniestros.

Puntualizó que en estos dos casos afortunadamente no resultaron personas lesionadas.