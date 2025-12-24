Incineran más de 98 kilos de narcótico

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chiapas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), llevó a cabo un evento de incineración de más de 98 kilos de narcóticos, así como objetos del delito.

El acto fue realizado en las instalaciones del Campo Militar No. 31-C El Sabino, en el municipio de Berriozábal, en presencia de autoridades militares y de la FGR en la entidad.

Asimismo, de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del representante del Órgano Interno de Control de la Institución, quien verificó que el proceso se llevara a cabo en los términos de la normatividad en la materia aplicable.

Drogas

Lo incinerado correspondió a 88 kilos 981 gramos 800 miligramos de cannabis sativa l., dos kilos 144 gramos 400 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, cuatro kilos 586 gramos 200 miligramos que contiene clorhidrato de cocaína.

Además, dos kilos 723 gramos que contiene metanfetamina, 300 miligramos de metanfetamina y 11 gramos 400 miligramos de sustancia negativa.

Todo esto hizo un total de 98 kilos 447 gramos 100 miligramos; además de 14 litros 471 mililitros de clorhidrato de metanfetamina y tres litros 529 mililitros de sustancia que contiene metanfetamina, con un total de 18 litros.

Durante el evento también se destruyeron 42 mil 244 objetos del delito, resultado de aseguramientos registrados en distintas carpetas de investigación, consistentes en chalecos tácticos, máquinas tragamonedas, mangueras, diversas prendas de vestir, documentos apócrifos y celulares, entre otros.