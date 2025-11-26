Incineran más de dos toneladas de diversas drogas

Más de dos toneladas de diversas drogas, equipo táctico y diversos objetos del delito, asegurados en diversos operativos en los municipios de la frontera sur y costa chiapaneca, fueron incinerados por las autoridades federales.

En las instalaciones de la XXII Zona Naval, la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) de la Fiscalía General de la República procedió a realizar las diligencias en el marco del Programa de Destrucción de Narcóticos y a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cantidades

La FGR precisó que se incineraron 939 kilos 811 gramos 400 miligramos de clorhidrato de cocaína; 16 kilos 197 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; tres gramos 770 miligramos de cocaína y 871 gramos 750 miligramos de cocaína base.

Asimismo, una tonelada 134 kilos 336 gramos 100 miligramos de marihuana y cuatro gramos 500 miligramos de metanfetamina, “lo que da un peso total de dos toneladas 91 kilos 224 gramos 620 miligramos de narcóticos, así como objetos del delito y equipo táctico”.

Estas drogas fueron aseguradas en operativos y se encuentran relacionadas con diversas carpetas de investigación.

Durante la incineración participaron la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.