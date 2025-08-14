Indigente provoca incendio en edificio del Ayuntamiento

Un masculino en situación de calle le prendió fuego a unas prendas y basura que colocó en una de las alcantarillas ubicadas a las puertas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento capitalino, situado sobre la 1a. Norte y 3a. Oriente de la zona Centro.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 08:44 horas, cuando una densa humareda comenzó a emanar del boquete y las llamas alcanzaron unos transformadores de piso.

Las corporaciones policiales solicitaron inmediatamente la presencia de los cuerpos de ataque rápido.

Sofocan humareda

En minutos se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes comenzaron a sofocar las llamas que ya habían envuelto uno de los transformadores.

Tras casi 20 minutos de intensos trabajos, finalmente la situación fue controlada. Por otro lado, los oficiales informaron que quien había provocado el siniestro había sido una persona en situación de indigencia y que, por lo regular, busca conciliar el sueño en esa zona.