Informa Llaven de traslados al penal “El Amate”

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que en las próximas horas serían trasladados al penal de “El Amate” seis personas que fueron detenidas por delitos del fuero común y fuero federal, durante un operativo que se implementó en Tuxtla Gutiérrez por las celebraciones del Día de Muertos.

Llaven Abarca precisó que les aseguraron 10 armas de fuego (cinco largas y cinco cortas), 36 cargadores, 895 cartuchos, seis chalecos balísticos, cuatro cascos balísticos, diversas insignias de corporaciones de Seguridad y de Justicia.

Asimismo, dos vehículos Ford Lobo que cuentan con reporte de robo: uno de febrero de 2024 en San Cristóbal de Las Casas y el otro en mayo de 2026 en Palmar de Bravo, estado de Puebla.

Señaló que los indiciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, y que se judicializará por los delitos de usurpación de funciones públicas, narcomenudeo y robo de vehículos.

También se dará vista a la Fiscalía General de la República para que sean investigados por los delitos del orden federal.

Agregó que, de acuerdo con las pesquisas, presuntamente pertenecen a un grupo criminal del Cártel del Pacífico.

Homicidio en Mazatán

En otro momento, el fiscal mencionó que el pasado 31 de octubre se registró un homicidio calificado en Mazatán, donde la víctima, identificada como Fernando “N” (50 años), perdió la vida a causa de traumatismo.

Dijo que se logró el arresto de Raúl “N” como presunto responsable, para quien se solicitará una pena de hasta 50 años de prisión.

Apuntó que, de acuerdo con las investigaciones, previo a su fallecimiento la víctima sostuvo una riña con el indiciado derivada de un problema de carácter personal.

Igualmente, informó sobre la detención de Asael “N” como presunto responsable del delito de homicidio en hecho de tránsito, cometido en agravio de Carmen “N”, quien laboraba como docente, quien fue atropellada en el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero.

Añadió que tras darse a la fuga, Asael “N” fue aprehendido y puesto a disposición del órgano jurisdiccional; además, el presunto responsable se encontraba con aliento alcohólico e iba a acceso de velocidad. Dijo que se pedirá la pena máxima de 20 años por este delito.

Disminuyen delitos

Finalmente, Llaven Abarca presentó la incidencia delictiva en Chiapas, refiriendo que de enero a octubre de 2026, la entidad registró una disminución del 19 % en la incidencia delictiva general, en comparación con el mismo periodo de 2025.

En los delitos de alto impacto, hay una reducción del 26 % respecto a 2025 y del 56 % en comparación con 2024.