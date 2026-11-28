Desde Tapachula, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer la detención de Keyla “N” por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en el municipio de Mapastepec.

Precisó que durante el periodo 2025-2026 presuntamente extorsionó a una persona del sexo femenino, a quien le solicitaba cantidades de dinero de hasta 11 mil pesos, además de amenazarla con exhibir públicamente información de su vida personal.

Indicó que, tras la denuncia presentada por la víctima, se integró la carpeta de investigación y se detuvo a Keyla “N”, quien ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional; añadió que la Fiscalía solicitará una pena de hasta 15 años de prisión por la conducta extorsiva.

Delitos en Tapachula

Asimismo, informó que más del 50 % de los delitos registrados en el municipio de Tapachula se concentran en la zona centro, por lo que a partir del viernes se reforzaría la presencia de las corporaciones de seguridad en esta área.

En su transmisión en vivo, señaló que luego de una reunión en la Mesa de Paz Regional se acordó con el alcalde Yamil Melgar Bravo implementar un operativo pie a tierra, en el cual los elementos policiacos recorrerán y tendrán presencia directa en las calles, y no solamente patrullarán en vehículos.

“Buscamos fortalecer la presencia institucional, que la gente se sienta y esté segura, y combatir de manera frontal la incidencia delictiva”, expresó al destacar que se espera tener los primeros resultados a favor en la siguiente semana.

Dos arrestos

El fiscal también dio cuenta del arresto de dos personas originarias de Guatemala, en el municipio de Mazatán; la primera de ellas, Franklin “N”, fue detenida debido a una orden de captura por el delito de portación de arma de fuego de uso civil, por hechos ocurridos en junio en Malacatán del departamento de San Marcos, Guatemala.

El segundo inculpado, de nombre Moisés “N”, fue aprehendido por atentar contra la salud; sin embargo, gracias a la colaboración con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) se pudo conocer que cuenta con dos órdenes de captura por homicidio y portación ilegal de armas hechizas, por actos ocurridos también en Malacatán.

Recalcó, que la Fiscalía de Inmigrantes mantiene una comunicación muy efectiva con el CAT, y existe una atención especial con los avisos que se generan para la aprehensión de personas que quieran evadir la justicia, donde la FGE los identifica, ubica y los detiene para repatriarlos a su lugar de origen.

En cuanto a la incidencia delictiva en la “Perla del Soconusco”, del 20 al 26 de noviembre, Jorge Llaven detalló que se iniciaron 21 denuncias por diversos delitos, de las cuales 12 correspondieron a narcomenudeo.

Respecto a los delitos de alto impacto, se iniciaron dos carpetas de investigación: una por homicidio doloso y otra por robo a negocio.

Además, mencionó que de julio a la fecha no se ha registrado ningún caso de feminicidio, y resaltó la suma de esfuerzos institucionales y la participación de la ciudadanía y las familias en las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, para lograr estos resultados.

Finalmente, informó que la violencia familiar registró un incremento del 3 % respecto a la semana antepasada, al pasar de 35 a 36 denuncias.