Informan sobre detención de presunto homicida

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que como resultado de las investigaciones realizadas en torno al lamentable homicidio ocurrido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fue arrestado como presunto responsable Emmanuel “N”.

Lo anterior derivado del hallazgo del cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Manuel Yáñez Muñoz (69 años). El hoy detenido es de ocupación médico y originario de Veracruz, quien era inquilino del hoy occiso en el domicilio donde fue visto por última vez.

Antecedentes

Detalló que el 3 de septiembre se recibió el reporte de desaparición de Manuel Yáñez, quien fue visto por última vez en la colonia Paso Limón, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente, se emitió la ficha de búsqueda y se realizaron los actos de investigación.

Esto con la colaboración de agentes especializados, peritos y agentes del Ministerio Público (MP), así como de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes de manera coordinada dieron con el paradero del hoy detenido y el esclarecimiento de estos lamentables hechos.

Llaven Abarca indicó que se obtuvieron imágenes de cámaras de videovigilancia en las que se observó al hoy occiso ingresar a un inmueble que daba rentado cerca de la colonia Paso Limón.

Posteriormente, se observó la llegada de Emmanuel “N” a bordo de un taxi y más tarde su salida del domicilio con algunos recipientes, una hielera y bolsas, también a bordo de un taxi.

Mediante el seguimiento de la ruta del servicio de transporte público, se estableció que el indiciado llegó a un local comercial ubicado en la colonia Nueva Reforma, donde posteriormente fue localizado el cadáver de una persona del sexo masculino al interior de bolsas y una hielera.

Dio a conocer que tras la diligencia de identificación realizada con familiares, se estableció que el cuerpo correspondía a Manuel Yáñez Muñoz y según los dictámenes periciales determinaron que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, derivado de un golpe con objeto contuso en la cabeza.

Asimismo, el fiscal general dijo que se recaban las declaraciones de familiares del detenido, así como la del taxista que lo trasladó del primer inmueble al segundo domicilio, donde fue localizado el hoy occiso, además de que la carpeta de investigación será judicializada y continúa integrándose.

“Vamos a solicitar la correspondiente orden de aprehensión por homicidio calificado y estaremos muy atentos a las diligencias del juicio, para solicitar la pena máxima de 50 años de prisión”, añadió.

Puntualizó que en Chiapas no habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva y habrá una respuesta del Estado de manera contundente, tal como lo ha señalado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.