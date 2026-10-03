Ingresa a centro de control de CFE y se electrocuta

Al ingresar a un centro de control un hombre perdió la vida electrocutado, lo que provocó que una zona del poniente de la ciudad de Tapachula, se quedara sin energía eléctrica por largo tiempo, esto en las últimas horas de la noche del jueves.

En relación a los hechos se dieron dos versiones: una que presuntamente se trataba de una persona en situación de calle que utilizaba este lugar como refugio para dormir y otra mencionaba que había ingresado para robar cableado eléctrico.

Reportan apagón

Los vecinos de la colonia Framboyanes rápidamente solicitaron auxilio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que se encontraban sin el servicio de luz ante un apagón, por lo que una brigada de esta empresa acudió para verificar lo sucedido.

Al abrir al centro de control, ubicado frente a las instalaciones del hospital Nueva Frontera del IMSS, encontraron al individuo electrocutado, aparentemente porque tocó algún cable de alta o media tensión.

De inmediato dieron aviso a las autoridades competentes que procedieron a acordonar la zona para el levantamiento del cadáver y que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

En el sitio fue encontrada una mochila y unas sandalias, así como a la persona que sufrió quemaduras severas, quedando prácticamente calcinada, producto de la descarga eléctrica recibida.

Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado, por lo cual se espera que en las próximas horas alguien lo haga y reclame los restos para darle sepultura, iniciándose además la carpeta de investigación para determinar con exactitud lo que ocurrió.