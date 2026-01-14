﻿﻿
Intensos vientos provocan caída de transformador

Enero 14 del 2026
El transformador cayó de su base sobre la vía pública por las fuertes rachas de viento. Cortesía
Una persona del sexo femenino resultó lesionada luego de que un transformador de energía eléctrica se desprendiera de su base y cayera sobre ella mientras caminaba por la vía pública, en un incidente atribuido a las fuertes rachas de viento que se registraron en el municipio de Arriaga.

El percance ocurrió en el cruce de la 15.ª Poniente y 8.ª Sur, donde la mujer caminaba cuando el pesado equipo fue arrancado por la fuerza del aire, desplomándose de manera repentina e impactándola directamente.

Tras la caída, el transformador comenzó a emitir chispas, lo que incrementó el riesgo de una posible descarga eléctrica para automovilistas y peatones.

Aseguran la zona

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a la fémina y procedieron a acordonar el área para evitar mayores riesgos, debido a la presencia de cables energizados y del equipo dañado.

Posteriormente, la lesionada fue valorada por personal de emergencias y canalizada para recibir atención médica inmediata.

Como medida preventiva, el sector permaneció sin suministro eléctrico mientras se realizaban las maniobras de aseguramiento y reparación por parte del personal competente.

