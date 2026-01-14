Intensos vientos provocan caída de transformador

Una persona del sexo femenino resultó lesionada luego de que un transformador de energía eléctrica se desprendiera de su base y cayera sobre ella mientras caminaba por la vía pública, en un incidente atribuido a las fuertes rachas de viento que se registraron en el municipio de Arriaga.

El percance ocurrió en el cruce de la 15.ª Poniente y 8.ª Sur, donde la mujer caminaba cuando el pesado equipo fue arrancado por la fuerza del aire, desplomándose de manera repentina e impactándola directamente.

Tras la caída, el transformador comenzó a emitir chispas, lo que incrementó el riesgo de una posible descarga eléctrica para automovilistas y peatones.

Aseguran la zona

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a la fémina y procedieron a acordonar el área para evitar mayores riesgos, debido a la presencia de cables energizados y del equipo dañado.

Posteriormente, la lesionada fue valorada por personal de emergencias y canalizada para recibir atención médica inmediata.

Como medida preventiva, el sector permaneció sin suministro eléctrico mientras se realizaban las maniobras de aseguramiento y reparación por parte del personal competente.