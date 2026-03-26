Intenta adelantarse en fila y se estrella

Con daños materiales se saldó un choque que se registró la tarde del miércoles al poniente de Comitán, lo cual fue provocado por la celeridad de una conductora que al desesperarse por el tráfico vial y al no querer esperar la fila de vehículos, rebasó y terminó chocando contra otra unidad.

El incidente movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue sobre la 9.ª Sur, entre 7.ª y 8.ª avenida Poniente, en el barrio de Nicalocok, al sur poniente de la ciudad, en donde se registró el accidente de tránsito alrededor de las 14:00 horas.

De acuerdo a los reportes, la conductora de una camioneta SUV Changan de color gris oscuro circulaba sobre la calle con dirección de poniente a oriente, cuando de pronto se encontró con una fila de carros y congestionamiento vial.

La velocidad y la falta de tiempo originaron que la mujer rebasara en sentido contrario a los vehículos que llevaba por delante y además intentó ganar el paso para incorporarse a la avenida y dirigirse hacia el sur.

Por ello, acabó colisionando contra una camioneta Renault Koleos de color gris que circulaba en la misma dirección y a la que trató de ganarle el paso, incidente que dejó daños materiales, sin reporte de personas lesionadas, aunado al embotellamiento vial que empeoró.

Tras el reporte al número de emergencias 911 se presentaron los agentes de Tránsito Municipal para atender el percance, ordenando mover las unidades y estacionarlas a un costado para agilizar el tráfico, pues ambas estaban a mitad de la vía e interrumpían la circulación.

En el lugar se inició un diálogo entre las partes involucradas, indicando que llegarían los ajustadores del seguro de cada vehículo y buscar un acuerdo para la reparación de daños, deslindando responsabilidades al momento.