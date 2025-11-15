Intenta lanzarse desde lo alto de una torre metálica

Un sujeto trepó hasta lo alto de una torre eléctrica para ponerle fin a su existencia, en hechos ocurridos en la colonia Loma Bonita Terán, en Tuxtla Gutiérrez.

Alrededor de las 08:10 horas, miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil (PC) Municipal se movilizaron a la zona tras recibir el reporte.

Lo convencen de bajar

En seguida, elementos de la unidad 15 se constituyeron y comenzaron a conversar con la persona que intentaba arrojarse de una torre metálica de telecomunicaciones, con una altura que superaba los 20 metros.

Luego de tranquilizarlo, los “tragahumos” subieron hasta donde el sujeto se encontraba.

Ahí, comenzaron a bajarlo utilizando cuerdas y arneses.

Al colocarlo en el suelo, se acercaron elementos de Protección Civil (PC) del Estado para brindarle la atención prehospitalaria.

Por su parte, las fuerzas del orden resguardaron la zona y finalmente retiraron a la persona en compañía de sus familiares.