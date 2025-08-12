Intenta rebasar y choca contra un mototaxi

Tras un fuerte percance vial en la carretera que comunica a Teopisca con Comitán, a la altura de la ranchería Guadalupe, dos personas resultaron malheridas y se registraron cuantiosas pérdidas materiales, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con versiones de testigos, el accidente se originó cuando el conductor de una motocicleta —presuntamente por falta de pericia y sin tomar las debidas precauciones— intentó rebasar a otro vehículo.

Por ello, terminó estrellándose contra el costado lateral izquierdo de un mototaxi que, en ese momento, realizaba una maniobra para incorporarse a una calle de la comunidad.

El fuerte golpe provocó que el transporte público volcara sobre la cinta asfáltica, mientras que el motociclista perdió el control del manubrio y salió proyectado hacia un costado de la vía de comunicación, acabando tirado en mal estado de salud junto a su unidad.

Vecinos que presenciaron el incidente se movilizaron de inmediato para auxiliar a los heridos. Uno de ellos, debido a la gravedad de las lesiones y posibles fracturas, tuvo que ser trasladado de urgencia a la clínica rural más cercana, mientras que el otro recibió atención médica en el lugar.

Además, el percance provocó que el tráfico se viera interrumpido durante varios minutos hasta que las unidades fueron retiradas.

Trascendió que los pobladores impidieron la intervención de las autoridades y se comprometieron a resolver el incidente de acuerdo a sus usos y costumbres, haciéndose cargo de los gastos y acuerdos correspondientes.