Llegar a un cruce en algunas calles de Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en un riesgo para los automovilistas si no manejan con precaución, sobre todo cuando alguno busca realizar un rebase imprudente.

Cuarto Poder recabó información acerca de cuatro personas lesionadas y daños materiales valuados por varios miles de pesos como saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la 12a. calle Poniente y 15a. avenida Norte.

Colisión

El hecho anterior fue registrado alrededor de las 08:20 horas, por lo que al recibir el reporte, los elementos viales se movilizaron a la zona.

Al presentarse, se informó que dos vehículos particulares circulaban por esas calles capitalinas cuando un vehículo particular marca Mazda 2 intentó rebasar; sin embargo, debido a ello, terminó colisionando contra un coche particular Civic, dejando como saldo cuatro personas lesionadas.

Al darse a conocer la situación de emergencia, al sitio se movilizó una cuadrilla de socorristas de la Cruz Roja para brindar la atención prehospitalaria.

Mecánica

Tras la valoración, se informó que por fortuna ninguno de los involucrados ameritaba ser trasladado a un nosocomio.

Una hora más tarde, luego de corroborar la mecánica de la colisión, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno.