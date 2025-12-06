Intenta rebasar y termina volcando

Fuera de la carretera fue como quedó una camioneta, con las llantas hacia arriba y entre los matorrales, cuando el conductor intentó rebasar pero al toparse con otro vehículo de frente, y para evitar un choque dio el volantazo, esto en el municipio de Comitán de Domínguez.

El percance hizo que los paramédicos, policías y el servicio de grúas llegaran a la zona para atender el accidente.

Fue sobre el libramiento Sur, entre el entronque con la carretera federal y el Tecnológico de Comitán, en donde se registró la volcadura alrededor de las 11:00 horas.

Falta de precaución

El conductor de una camioneta Toyota Tacoma de color blanco, que circulaba de sur a norte sobre el periférico e iba a exceso de velocidad, pretendió rebasar a otro vehículo.

Ante la falta de precaución, no se dio cuenta del tráfico vehicular y cuando se encontraba en el carril contrario se topó de frente contra otra unidad.

Cae en desnivel

Para evitar un encontronazo frontal, el automovilista giró el volante abruptamente subiéndose a la acera peatonal. Ahí hay un desnivel en el cual terminó cayendo. La camioneta acabó con las llantas al aire y entre la maleza.

El reporte del percance movilizó a paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal que brindaron los primeros auxilios, pero el chofer solo estaba policontundido y no fue necesario su traslado al hospital. Agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva arribaron para llevar a cabo los peritajes.

Fueron trabajadores del servicio de grúas que llegaron para realizar las maniobras de rescate de la pick up, a fin de remolcarlo al corralón para su resguardo mientras se deslindan responsabilidades en las siguientes horas.