Intenta robar un taxi, pero se accidenta

Con un joven detenido y un taxi rescatado fue como saldó un tenso intento de robo en la colonia San Pedro Progresivo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado a los elementos policiacos municipales y estatales, quienes se movilizaron al andador Lomas del Taray de la referida colonia.

Ahí, los oficiales mencionaron que unos vecinos estaban persiguiendo a un par de facinerosos que, minutos antes, habían robado un taxi con número económico 2921 e intentaban sacarlo de la zona habitacional.

Impiden ilícito

La rápida intervención de los colonos fue crucial para evitar que el delito se consumara. En un acto de solidaridad y hartazgo por la inseguridad, los vecinos unieron fuerzas para dar alcance a los presuntos responsables.

Sin embargo, durante la persecución el conductor del transporte público robado perdió el control del volante y terminó estrellándose contra una jardinera.

Uno de los facinerosos logró descender y escapar a pie entre los callejones, mientras que el acompañante fue detenido y puesto a disposición de las autoridades policiacas.

El individuo capturado fue trasladado a los separos preventivos bajo un dispositivo de seguridad para evitar cualquier intento de agresión por parte de los ciudadanos molestos.

Los daños materiales en el taxi fueron considerables, pues la parte frontal quedó destrozada al colisionar.

Una hora más tarde, el taxi fue finalmente remitido al corralón en turno con el apoyo de una grúa con plataforma.