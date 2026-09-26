Intenta robar y acaba atrapado en chimenea

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presuntamente intentaba ingresar a una vivienda abandonada para robar, quedó atrapado durante dos días dentro de la chimenea del inmueble, al poniente de Hermosillo, Sonora.

El sujeto fue rescatado por elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, luego de que una persona que transitaba por el sector escuchara gritos, quejidos y llamados de auxilio provenientes de la propiedad.

El inmueble se localiza en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle José Obregón, y se encontraba deshabitado con sus accesos cerrados, por lo que las autoridades investigan cómo logró ingresar.

Terminó atorado

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el individuo habría utilizado la chimenea como vía de acceso con la intención de entrar a la vivienda, pero terminó atorado en una abertura de apenas entre 25 y 30 centímetros.

El responsable de turno de Bomberos, Luis Arturo Daniel Téllez, informó que presentaba condiciones físicas deterioradas debido al tiempo que permaneció atrapado.

Para efectuar sacarlo fue necesario utilizar una unidad de rescate y otra de rescate pesado. Alrededor de 12 bomberos trabajaron en el retiro de parte del techo de la chimenea, una losa y varios ladrillos para poder liberar al hombre.

Después de aproximadamente 40 minutos de labores, los elementos lograron extraerlo de la estructura.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica, quedando bajo custodia de agentes de la Policía Municipal.