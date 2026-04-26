Intenta suicidarse cortándose las venas en su casa

Una persona del sexo masculino fue socorrida luego de que intentara quitarse la vida cortándose las venas, esto durante las últimas horas de la noche del viernes en la colonia Democrática, ubicada en la capital chiapaneca.

Transcurrían cerca de las 21:32 horas cuando agentes policiacos municipales y estatales se presentaron a la calle Obsidiana y Sinaloa, en la colonia referida.

Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre y les dieron a conocer que había atentado contra su vida, por lo tanto perdió demasiada sangre.

Auxilio médico

Pronto se movilizaron los paramédicos voluntarios del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) y una ambulancia de otra compañía para asistir a la persona afectada.

Luego de colocarle vendajes compresos en las muñecas, pudieron detener la hemorragia activa y evitar que se desangrara.

Acto seguido fue colocado en una tabla rígida y posteriormente fue llevado a un hospital para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Sin poder hacer más al respecto, las fuerzas del orden abordaron sus unidades y se retiraron de la zona.