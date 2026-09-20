Intentan asaltar a los pasajeros de colectivo

Hombres armados a bordo de una camioneta y un automóvil tipo sedán intentaron asaltar a un colectivo que cubre la ruta Comitán-San Cristóbal de Las Casas, en las últimas horas del viernes.

Tras evadir el atraco, los pasajeros solicitaron apoyo al número de emergencias 911 y fueron escoltados por patrullas de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva hasta llegar a la ciudad comiteca.

Fue entre los kilómetros 136 y 140, entre las localidades de Cruz Quemada y San Antonio Buenavista, de los municipios de Teopisca y Comitán, respectivamente, en donde ocurrió el hecho delictivo.

De acuerdo al reporte, la unidad de transporte público perteneciente a Taxis y Urvan “El Mirador”, viajaba rumbo a la cabecera municipal de Comitán cuando una camioneta con hombres armados se le atravesó sobre la vía de comunicación, al igual que un automóvil de la marca Volkswagen Jetta.

El chofer del vehículo de servicio de pasaje evadió a ambos vehículos y aceleró, internándose en una comunidad en donde pidieron la ayuda a las corporaciones policiacas.

El hecho movilizó rápidamente a agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva que llegaron para escoltar el transporte hasta su llegada a la ciudad sin mayores inconvenientes. Los afectados se presentaron ante un agente del Ministerio Público para realizar la denuncia necesaria.