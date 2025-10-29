Intentan ganar el paso y terminan chocando entre sí

Un motociclista quedó herido ayer por la tarde en Comitán cuando un automovilista se atravesó debido a que ambos pretendieron circular en doble vía y ganarle el paso a otras unidades que se encontraban esperando el cambio de luces del semáforo.

El percance movilizó a paramédicos y policías de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento.

Mala maniobra

Fue alrededor de las 15:40 horas que ocurrió la colisión sobre la 8.ª calle Sur, entre 3.ª y 4.ª avenida Poniente en el barrio La Pileta.

El impacto entre el conductor y el motorista se registró cuando ambos circulaban rumbo al poniente, pero por la fila de vehículos que estaban esperando el cambio de luces intentaron pasar y ganarle a los demás.

Sin embargo, fue en la maniobra que terminaron teniendo un encontronazo. El motorista se estampó en la parte lateral delantera de un Nissan Versa de color negro, que terminó con el desprendimiento de la fascia delantera.

En tanto, el conductor de la motocicleta acabó cayendo a un costado de la cinta asfáltica, siendo auxiliado por automovilistas que dieron el reporte del percance al número de emergencias 911.

Sin lesiones graves

Al lugar se movilizaron paramédicos a bordo de una ambulancia de Protección Civil, brindando los primeros auxilios al lesionado, pero en la valoración se indicó que no tuvo lesiones graves y no fue necesario trasladarlo al hospital.

Fueron agentes de Vialidad Municipal quienes llegaron para realizar los peritajes y dialogar con los involucrados para que llegaran a un acuerdo económico.