Intentan llevarlo a rehabilitación y se da forcejeo

Elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la 13.ª Poniente, entre la avenida Central y 1.ª Norte de la zona Centro de Tuxtla Gutiérrez, luego de que les reportaran la supuesta privación ilegal de la libertad de una persona.

Al constituirse, los oficiales encontraron a un masculino de 32 años aproximadamente, quien presentaba algunas lesiones tras darse un forcejeo con otros individuos.

Meollo del asunto

En este sentido, se informó que presuntamente la persona estaba siendo sometida para ser trasladado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, el sujeto manifestó que todo era contra su voluntad.

En consecuencia, las fuerzas del orden platicaron con los involucrados y les manifestaron que buscaran ponerse de acuerdo, pues de lo contrario la persona sería dejada en libertad o, en su defecto, trasladada al centro de sanciones administrativas.