Intentaron cobrar 100 mp por percance de tránsito

Por un accidente de tránsito que se registró en Comitán, un grupo de personas pretendió cobrar 100 mil pesos por las supuestas lesiones que presentó una mujer de avanzada edad al ser golpeada por un vehículo.

El incidente hizo que se presentaran policías, pakales, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, así como paramédicos para atender la emergencia.

Se dijo que el reporte fue en el bulevar frente al Hospital Materno Infantil, al sur de la ciudad.

Atropellada

El hecho ocurrió cuando una mujer a bordo de un Nissan Sentra de color gris, que se encontraba estacionado a un costado de la vía, intentó abrir el switch para poder bajar las ventanillas eléctricas y así refrescarse ante la ola de calor.

Pero al girar demás la llave, el automóvil se movió hacia adelante en un intento por arrancar, golpeando a una mujer que estaba sentada en la jardinera central del bulevar y que resultó con una lesión en la pierna.

Los familiares de la lesionada de inmediato la subieron a una camioneta pick up de color gris, y al entablar diálogo con los propietarios del automóvil les exigieron un pago de 100 mil pesos, argumentando que la trasladarían a un hospital particular.

Las exigencias eran cada vez más intensas, por lo que se solicitó el apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, Policía Municipal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

A pesar de la presencia policiaca y de los primeros auxilios, las personas originarias del municipio de Las Margaritas se negaban a que la lesionada fuera valorada, pero sus exigencias disminuyeron de 80 mil hasta llegar a 20 mil pesos.

Tras un diálogo se acordó que la fémina fuera valorada dentro del Hospital Materno Infantil y que la parte responsable se comprometiera a pagar los costos de curaciones, para así deslindar responsabilidades conforme a la ley.