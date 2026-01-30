Intento de asalto termina con sujeto acuchillado

Una persona del sexo masculino fue víctima de un violento intento de asalto la tarde del jueves en el cruce de la 3.ª Oriente y 3.ª Norte, en la zona centro de la capital Tuxtla Gutiérrez, por lo que terminó con una herida por arma blanca en el abdomen que puso en riesgo su vida.

El ilícito se registró cerca de las 12:45 horas, cuando agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal se presentaron por el reporte de una persona lesionada.

Cuchillada al estómago

De acuerdo con los primeros informes, la víctima caminaba por la citada intersección cuando fue interceptada por un sujeto que portaba un cuchillo, quien lo amenazó y le exigió entregar sus pertenencias de valor.

Al oponerse al asalto, el hombre forcejeó con el agresor, lo que derivó en que este le asestara una artera puñalada en el estómago.

A consecuencia de la herida, el individuo cayó de cuclillas sobre la banqueta, mientras que el responsable al percatarse de la gravedad de la agresión huyó del lugar con rumbo desconocido.

Personas que presenciaron el ataque solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lograron estabilizarlo en el sitio.

Debido a la urgencia del caso, el hombre fue trasladado en un vehículo particular a un hospital, donde recibiría atención médica especializada inmediata.

En tanto, las corporaciones policiacas implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas para tratar de ubicar al agresor; sin embargo, hasta el cierre de la edición no se reportó personas detenidas.

Las autoridades exhortaron al afectado a presentar la denuncia correspondiente para que se inicie la carpeta de investigación y se dé seguimiento legal al caso.