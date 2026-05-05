Interceptan a hombre y lo asesinan a balazos

Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos, quedando en el interior del vehículo que conducía, el cual se salió de la carretera en el tramo de Mapastepec a la escuela secundaria técnica número 12.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes, lo cual movilizó a los cuerpos de seguridad hacia la zona, en donde corroboraron que se trataba de una persona identificada como Pedro “N”, al que conocían como “la Piraña”.

Ejecutado

De acuerdo con los reportes, el hoy occiso se desplazaba en un automóvil de color rojo cuando al parecer le dieron alcance sujetos armados, posiblemente en motocicleta o en otro automóvil, disparándole en varias ocasiones.

La víctima recibió tres impactos de bala, aunque en un área de aproximadamente 300 metros los elementos policiacos encontraron al menos nueve casquillos percutidos del calibre .9 milímetros (mm).

Reporte

Fueron personas que pasaban por el sitio que al percatarse del vehículo fuera de la cinta asfáltica, dieron aviso a las autoridades que acudieron y localizaron el cuerpo sin vida.

Personal de Servicios Periciales luego de levantar indicios en el lugar, procedió a trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley y entregarlo a sus familiares.

Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y se desplegaron operativos, aunque hasta el momento no hay reportes de personas detenidas relacionadas con estos violentos hechos.