Invade carril contrario y causa choque frontal

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido el fin de semana sobre la carretera estatal Palenque-Ocosingo movilizó a habitantes de la región, luego de que una camioneta particular y un camión de volteo colisionaran a la altura del ejido Ruiz Cortines, en la demarcación del municipio de Salto de Agua.

Imprudencia al volante

De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a una unidad particular de color blanco que circulaba con dirección hacia Ocosingo y el vehículo de carga, color amarillo.

Por causas que aún no han sido determinadas oficialmente, ambos acabaron impactándose de manera violenta sobre esta importante vía de comunicación.

Las primeras versiones señalan que el exceso de velocidad y una posible imprudencia al volante habrían influido en el accidente, ya que uno de los involucrados invadió el carril contrario y causó el encontronazo frontal.

Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Tras la colisión, vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar acudieron para auxiliar a los ocupantes de los vehículos mientras se esperaba la llegada de los cuerpos de emergencia.

Un lesionado

De manera preliminar se informó que una persona resultó lesionada, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la gravedad de sus heridas.

El percance también provocó daños materiales de consideración en ambas unidades, generando preocupación entre los conductores que circulaban por la zona debido a la posibilidad de que se registraran nuevos incidentes.

Habitantes del sector hicieron un llamado a los automovilistas para manejar con precaución, especialmente en los tramos carreteros donde las condiciones del camino y el exceso de velocidad pueden incrementar el riesgo de colisiones.