Invade carril contrario y en impacto uno muere

Una persona sin vida, doce lesionados y dos vehículos siniestrados, fue el saldo de un aparatoso accidente en una de las vías al extremo poniente de Cintalapa. Todo parece indicar que una aparente invasión de carril derivó en el trágico percance.

Trascendió que usuarios del tramo Cintalapa-Cárdenas presenciaron el impacto entre un camión avícola con logos de la empresa Avimarca y un auto tipo Spark, por lo cual lo reportaron al número de emergencia.

Fallecido y lesionados

Tras lo anterior, en primera instancia paramédicos de Protección Civil (PC) se trasladaron al km 72, conocido también como la curva de la Loma Colorada, donde extrajeron del vehículo gris a Alicia “N” (22 años), Juan “N” (18) y Miguel “N” (73), este último falleció en el hospital. Todos habitantes de la colonia Cárdenas.

En otras ambulancias particulares y de PC fueron trasladando a doce personas más con lesiones leves a graves, los cuales regresaban de laborar en una granja avícola ubicada en el ejido Pomposo Castellanos. Versiones extraoficiales señalaron que en su paso por la curva el Spark presuntamente abandonó su carril, frenando la trayectoria del pesado camión.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) abanderaron el área del percance para que los socorristas finalizaran los trabajos prehospitalarios y de traslado, permitiendo así que minutos más tarde el personal de grúas retirara las dos unidades y liberar el tránsito de la vía federal.