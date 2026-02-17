Invade carril contrario y provoca fuerte accidente

Por lo menos cinco personas lesionadas, dos vehículos siniestrados y la vialidad obstruida, fueron el saldo de un aparatoso accidente durante la noche del domingo en vialidades dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas. Todo parece indicar que la imprudencia habría derivado en el incidente.

Percance

Trascendió que usuarios del tramo carretero puente La Cintal-crucero El Chupamiel habrían reportado la colisión entre una camioneta Ford Ranger con cabina y media, color negro, y un sedán Shadow de color rojo, con placas del estado de Chiapas.

Diversas corporaciones de auxilio se constituyeron al kilómetro 83, en donde le brindaron la atención prehospitalaria a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, las cuales fueron llevadas al centro médico en el municipio de Cintalapa.

Versiones extraoficiales mencionaron que la unidad de color rojo transitaba con dirección opuesta al municipio en donde ocurrieron los hechos, el cual de forma inesperada, según informan, invadió el carril contrario proyectando a la pick up hasta quedar ambos entre la maleza, fuera de la vialidad.

Tras lo anterior, al sitio arribó personal de la Guardia Nacional (GN) para colocar traficonos y delimitar el espacio a los demás automovilistas; en tanto, los socorristas finalizaron el apoyo.

Por último, los vehículos —con ayuda del servicio de grúas— fueron remolcados y trasladados al corralón correspondiente, manteniendo al resguardo hasta que la autoridad competente determine el deslinde de responsabilidades sobre quién deberá cubrir el pago de daños.