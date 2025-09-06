Invade el carril contrario y causa choque

Un accidente vial se registró en la 4.ª avenida Sur prolongación, a la altura de la colonia Cantaranas en Tapachula, dejando como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales valuados en varios miles de pesos.

De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo Nissan Tsuru de color rojo circulaba de manera correcta en su carril, cuando de manera repentina un automóvil Nissan March invadió la vía contraria y lo impactó de frente.

El choque fue tan violento que ambos automóviles quedaron severamente dañados en su parte frontal.

Primeros auxilios

Como consecuencia del percance, resultó herida Dailyn “N” (27 años) que viajaba como pasajera.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron al lugar, tras brindarle los primeros auxilios y estabilizarla procedieron a trasladarla de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Afortunadamente, trascendió que sus lesiones no ponían en riesgo su vida, aunque sí requirió observación médica.

En el sitio, vecinos y curiosos se aglomeraron rápidamente al escuchar el estruendo, lo que ocasionó cierta congestión vehicular en la zona mientras las autoridades realizaban las diligencias necesarias.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad tomaron conocimiento de lo ocurrido y se encargaron de iniciar las investigaciones para deslindar responsabilidades, recabando testimonios de los involucrados y testigos.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, a fin de prevenir accidentes que puedan derivar en consecuencias más graves.

Se indicó que los daños materiales en las unidades ascienden a varios miles de pesos, aunque todo apunta a que será el seguro del responsable quien cubra los gastos generados por el percance.