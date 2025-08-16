Invade el carril contrario y choca; hubo varios heridos

Por lo menos cuatro personas lesionadas, dos vehículos siniestrados y una vialidad semiobstruida fueron el saldo de un accidente sucedido durante la tarde del viernes en el municipio de Jiquipilas.

Todo parece indicar que una presunta falla mecánica o una distracción al volante fue lo que derivó en el aparatoso incidente. Trascendió que minutos antes del mediodía cuerpos de emergencia y policíacos activaron sus unidades al recibir un reporte al número de emergencias 9-1-1.

Señalaban una colisión entre una SUV Ford EcoSport de color blanco y una pick up Nissan de color rojo, ambas portando placas del estado de Chiapas; además mencionaban que había varios heridos.

Tras lo anterior, elementos de Protección Civil (PC) de Cintalapa y Jiquipilas se constituyeron al kilómetro 93 del tramo carretero Las Jotas-Las Flores, en donde confirmaron el hecho; por ello se brindaron los primeros auxilios a los afectados.Posteriormente los estabilizaron y después de valorarlos determinaron que los más heridos eran los ocupantes de la camioneta roja.

Una de las versiones extraoficiales indicó que la EcoSport transitaba con dirección a Jiquipilas, pero repentinamente la pick up comenzó a invadir el carril contrario, lo cual provocó que chocaran frontalmente, frenando ambos su recorrido fuera del camino, entre maleza.

Los socorristas trasladaron de urgencia a los lesionados al hospital del IMSS-Bienestar en el municipio de Cintalapa.

Se dijo que cuatro personas presentaban lesiones considerables y tres tenían heridas leves. Es importante mencionar que todos se encontraban conscientes y únicamente una de ellas tuvo sangrado abundante en el rostro. Finalmente al lugar arribó el personal de la Policía Municipal de Jiquipilas, así como agentes de la Guardia Nacional, estos últimos conversaron con los conductores para tener el contexto del accidente y ayudar en el deslinde de responsabilidades. Los vehículos, minutos más tarde, fueron remolcados al corralón municipal correspondiente.