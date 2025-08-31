Invade el carril contrario y provoca aparatoso choque

Un aparatoso accidente automovilístico se registró en las últimas horas de la noche del viernes en el municipio de Salto de Agua, justo cuando una ligera lluvia caía sobre la región y reducía la visibilidad de los conductores.

Invadió carril

De acuerdo con datos obtenidos por este medio informativo, el percance ocurrió en la carretera federal Palenque-Ocosingo a la altura del puente Tulijá y la localidad Generación 95, en la demarcación saltense.

Testigos señalaron que el conductor de un automóvil Nissan Tsuru circulaba a exceso de velocidad y, presuntamente, en estado inconveniente. En sentido contrario avanzaba una camioneta Nissan de doble cabina, utilizada como vehículo de transporte de pasajeros.

En un descuido, el automovilista perdió el control de su unidad, invadió el carril opuesto y acabó estrellándose de frente contra la camioneta. El fuerte encontronazo dejó como saldo preliminar varios lesionados, tanto en el Tsuru como entre los pasajeros de la camioneta ejidal, además de cuantiosos daños materiales en ambas unidades.

Se complicó el rescate

La lluvia y la poca comunicación en la zona complicaron la atención inmediata del percance, por parte de las corporaciones de socorro y policiacas.

Sin embargo, autoridades comunitarias y pobladores de localidades cercanas acudieron para auxiliar a los afectados y realizar las primeras maniobras de apoyo mientras llegaban los servicios de emergencia.

Minutos después, cuerpos de seguridad y paramédicos hicieron presencia. Los segundos procedieron a brindar los primeros auxilios y tras la valoración determinaron que era necesario trasladar a los heridos al hospital más cercano. Asimismo, los agentes policiacos coordinaron el deslinde de responsabilidades.