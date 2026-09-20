Invade el carril contrario y provoca encontronazo

Luego de protagonizar un aparatoso choque frontal contra una unidad particular, un taxista resultó lesionado, esto sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, en la demarcación del municipio de Catazajá.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 118, en las inmediaciones de la localidad Zaragoza, donde colisionaron un taxi marcado con el número económico 05, perteneciente al sitio Morelos de Catazajá, y una camioneta Mitsubishi L200 de color blanco.

Rebasó sin precaución

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, circulaban en sentidos opuestos cuando presuntamente el conductor de la pick up con doble cabina realizó un movimiento de rebase e invadió el carril contrario.

La maniobra habría provocado el impacto frontal contra el transporte público. Debido a la fuerza del encontronazo tuvo daños de consideración, mientras que la camioneta salió de la vía de comunicación y terminó entre la maleza, en una zona con desnivel.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos y paramédicos de Protección Civil de Catazajá acudieron para brindar atención a los involucrados. En el lugar auxiliaron al ruletero, identificado como Pedro D. H. (45 años), quien presentó lesiones y fue trasladado al hospital general de Palenque.

El estado de salud del conductor quedó bajo valoración médica, mientras las autoridades realizaban las diligencias necesarias para establecer con precisión cómo ocurrió el percance.

Por otra parte, de manera preliminar se informó que el conductor de la camioneta fue retenido por compañeros del taxista y posteriormente entregado a los elementos policiacos, quienes quedaron a cargo del procedimiento para determinar responsabilidades conforme a la ley.